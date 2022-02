DJ Delivery Hero: Sprechen mit 2 Interessenten über Japan-Geschäft

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero ist CFO Emmanuel Thomassin zufolge derzeit in Gesprächen mit zwei Interessenten an seinem Japan-Geschäft, das der Lieferkonzern abstoßen will. Ob das Geschäft verkauft oder zugemacht wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, sagte Thomassin im Interview mit Dow Jones Newswires.

"Wir haben beides verfolgt, das Schließen unserer Aktivitäten und auch einen potentiellen Käufer, das machen wir parallel", sagte Thomassin. "Es kann sein, dass wir am Ende gewisse Aktivitäten komplett zumachen und andere verkaufen. Da sind wir noch in Gesprächen."

Delivery Hero hatte am 22. Dezember nicht nur den Rückzug aus Deutschland sondern auch den Verkauf des Japan-Geschäfts angekündigt. Foodpanda Japan soll demzufolge im ersten Quartal verkauft werden. Mit beiden Maßnahmen will der DAX-Konzern seine Ressourcen auf "hochattraktive Wachstumschancen" in anderen Märkten sowie insbesondere im Quick Commerce konzentrieren, also der Schnell-Lieferung von Lebensmitteln und anderen Waren aus kleinen eigenen Lagerhäusern, den sogenannten Dmarts. Der Aufbau dieser Infrastruktur erfordert derzeit hohe Investitionen.

Foodpanda Japans Markteintritt war erst Ende 2020 erfolgt, dafür hatte der Konzern 2020 Investitionen in Höhe von 20 bis 30 Millionen Euro vorgesehen.

Ende 2021, wenige Tage nach dem Rückzug aus Deutschland und Japan, kündigte Delivery Hero den Erwerb an der Mehrheit der spanischen Lieferplattform Glovo an. Bei der Übernahme, die im zweiten Quartal abgeschlossen sein soll, sieht Thomassin den Konzern im Plan.

"Wir sind in der Zeit, wir wollen April/Anfang Mai das Closing haben", sagte Thomassin. Eine von vier Kartellbehörden, die die geplante Transaktion absegnen müssen, habe bereits ihre Zustimmung erteilt.

Zum Kaufpreis, der laut Konzern theoretisch in einer Spanne von 780 Millionen Euro bis zu 1,16 Milliarden Euro liegen kann, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen, da dieser vom Aktienkurs zum Zeitpunkt des Closing abhänge.

Da die Glovo-Aktionäre sich die Transaktion in Delivery-Hero-Aktien bezahlen lassen, wird der Erwerb auf jeden Fall für Delivery Hero "cashflow-mäßig günstiger", so der CFO. Glovo wird in der Transaktion mit 2,3 Milliarden Euro bewertet.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2022 05:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.