München (ots) -Am Sonntag wählt die Bundesversammlung das neue Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Die Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier wird von den Regierungsparteien und der Unionsfraktion unterstützt und gilt als sicher. Am Sonntag, dem 13. Februar 2022, überträgt Das Erste das Zusammenkommen der Bundesversammlung ab 11:30 Uhr und die Wahl des neuen Bundespräsidenten ab ca. 13:50 Uhr live aus dem Deutschen Bundestag.Die 17. Bundesversammlung kommt in einer krisenbelasteten Zeit zusammen: Die Pandemie hat Deutschland weiterhin im Griff. Durch die Corona-Regeln wird die größte Bundesversammlung aller Zeiten nicht im Plenarsaal des Reichstages zusammenkommen, sondern muss in das Paul-Löbe-Haus des Bundestages verlegt werden. Drei Gegenkandidaten werden sich zur Wahl stellen, gelten allerdings als chancenlos. Welche Erwartungen haben Prominente aus Kultur und Sport, die Teil der Bundesversammlung sind und den Bundespräsidenten mitwählen, an die neue Amtszeit? Welche Schwerpunkte wird Steinmeier in den nächsten fünf Jahren setzen?Die Live-Sendung moderiert Matthias Deiß. Der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios befragt Interviewgäste aus Politik, Kultur, Sport und Wissenschaft.Redaktion: Kerstin PalzerDie Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5143380