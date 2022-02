Augsburg (www.fondscheck.de) - Die Präsentation der Quartalszahlen bescherte den Börsen in der vergangenen Woche Ungewohntes: Der erfolgsverwöhnte Social Media Gigant Meta (die facebook-Konzernmutter) enttäuschte auf ganzer Linie, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die Quittung sei auf dem Fuß gefolgt und die Aktien des Unternehmens hätten in der Spitze bis zu 20% verloren. "Es wird sich zeigen, ob die Verluste von Meta eine Überreaktion der Anleger waren oder ob Mark Zuckerbergs Firma mit einem nachhaltigen Geschäftseinbruch zu kämpfen hat", so Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JW9N) der Fürst Fugger Privatbank. Ähnlich sei es zuvor nämlich bereits den bisherigen Corona-Lieblingen Netflix und PayPal ergangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...