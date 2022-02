Frankfurt (www.fondscheck.de) - Global X erweitert das Angebot an Themen-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der Global X Wind Energy UCITS ETF (ISIN IE000JNHCBM6/ WKN A3C9MA) ermögliche Anleger*innen, an der Wertentwicklung von zurzeit 30 Unternehmen weltweit zu partizipieren, die von den Fortschritten im Bereich der Windenergietechnik profitieren könnten. Dabei würden nur Unternehmen berücksichtigt, die mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen durch die Tätigkeit in den Bereichen Windenergieanlagen, Windenergieerzeugung und Windenergietechnik erwirtschaften würden. ...

