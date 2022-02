München (ots) -NOVENTI Health SE, der 360°-Anbieter im Gesundheitsmarkt, ist ab sofort offizieller Gesundheitspartner des FC Bayern München. Die Gesundheitspartnerschaft läuft bis Mitte 2024. Die Ärzte und Physiotherapeuten des deutschen Rekordmeisters werden eng mit NOVENTI zusammenarbeiten. Im Rahmen dieser inhaltlichen Gesundheitspartnerschaft wird es zahlreiche, gemeinsame Aktionen und öffentliche Events geben.Zum Start der Partnerschaft und des digitalen Impfzentrums Impfen-in-Apotheken.de eröffnen der FC Bayern München und NOVENTI mitten in der Münchener Innenstadt die "NOVENTI- FC Bayern-Apotheke" für einen Tag. In der Apotheke wird live geimpft, man kann sich vor Ort von geschultem Apothekerpersonal persönlich beraten lassen und unter allen Geimpften werden signierte FC Bayern-Trikots verlost. Der bekannte FC Bayern Fan Michael "Buschmann" Zeman wurde neben Sportmoderatorin Sylvia Walker bei der Eröffnung der Apotheke vor Ort geimpft.Mark Böhm, Vorstand Markt und Dr. Silvio Kusche, Bereichsvorstand Marketing von NOVENTI sowie Andreas Jung, Vorstand Marketing FC Bayern München AG und FC Bayern Legende Giovane Élber informierten über die Gesundheitspartnerschaft und das zukünftige Impfangebot in Apotheken. Beide Partner bekennen sich zur besonderen Verbindung zwischen Sport und Gesundheit und setzten mit dem Event ein starkes Zeichen der Partnerschaft."Unser neuer Gesundheitspartner NOVENTI leistet mit Impfen-in-Apotheken.de einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Wir als FC Bayern unterstützen diese Initiative sehr gerne, sie bietet eine weitere Möglichkeit, sich im Kampf gegen Corona zu engagieren," erklärt Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG."Wir freuen uns, dass uns der FC Bayern München tatkräftig und öffentlichkeitswirksam beim Thema Impfen unterstützt. Teilhabe, Verantwortung und Partnerschaft bilden seit jeher die Grundlagen für den Erfolg beider Partner. Das gilt für den FC Bayern München als mit Abstand mitgliederstärkster Sportverein der Welt und ebenso für NOVENTI als Marktführer im Gesundheitsmarkt und Partner aller Leistungserbringer", sagt Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender von NOVENTI."Wir bei NOVENTI sind der Gesundheit aller Menschen verpflichtet. Im Fußball hat das Thema Gesundheit einen besonderen Stellenwert. Hier ist der FC Bayern München mit seinen Investitionen in Physiotherapie und Rehabilitation schon immer Vorreiter gewesen. Wir sind sehr stolz, offizieller Gesundheitspartner vom FC Bayern zu sein und freuen uns auf die enge Zusammenarbeit. Zusätzlich leisten wir mit unserem digitalen Impfzentrum deutschlandweit einen Beitrag zur Überwindung der Corona-Pandemie," so Mark Böhm, Vorstand Markt von NOVENTI."Mit NOVENTI als Gesundheitspartner zeigen wir, wie eng Sport und Gesundheit zusammengehören. Wir haben beide eine über 120-jährige starke Historie, und wir freuen uns, in Zukunft persönlich und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten," sagt Andreas Jung, Vorstand Marketing der FC Bayern München AG.Start des digitalen Impfzentrums Impfen-in-ApothekenAb sofort können Menschen deutschlandweit ihre Impftermine zur Corona-Impfung online in einer teilnehmenden Apotheke in ihrer Nähe vereinbaren. Dies vereinfacht den Ablauf für Patient:innen und Apotheker:innen gleichermaßen. Apotheker:innen können über die Plattform und die dazugehörige Software das gesamte Impfmanagement wie z.B. Terminorganisation abbilden und organisieren. Die großen Vorteile für Patient:innen liegen im flächendeckenden Zugang zu Impfangeboten und in der persönlichen Beratung in der Apotheke vor Ort. Zusätzlich bietet die Plattform auch die Möglichkeit, im Vorfeld der Impfung Fragen mit Ärztinnen und Ärzten digital zu besprechen. Dies wird durch eine Partnerschaft und Integration der Online-Arztpraxis ZAVA, Deutschlands führendem Anbieter für Telemedizin, ermöglicht. NOVENTI möchte mit Impfen-in-Apotheken.de keinen reinen Impf-Aufruf starten, sondern tatsächliche Mehrwehrte zur Bewältigung der Pandemie liefern, nämlich die flächendeckende Impf-Versorgung sicherzustellen und individuelle Beratung durch die Vor-Ort-Apotheken und Ärztinnen und Ärzte von ZAVA anbieten.Pressekontakt:Pressekontakt NOVENTI Group:Christina Fischer-FriedrichChristina.fischer-friedrich@noventi.de+49 173 204 218 7Original-Content von: NOVENTI Health SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135077/5143528