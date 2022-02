Die Aktie von Coca-Cola legt am Donnerstag nach Vorlage der Bilanz für das vierte Quartal 1,5 Prozent im Plus. Der Zuwachs würde gewiss noch merklich höher ausfallen, wäre da nicht eine zurückhaltende Prognose für das laufende Jahr. Trotzdem steht die Aktie vor dem Break auf den höchsten Stand aller Zeiten.Coca-Cola hat im Berichtszeitraum den Umsatz um zehn Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar gesteigert, was merklich über der Prognose von 8,95 Milliarden lag.Der Gewinn belief sich auf 2,4 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...