Microsoft versichert: Die Spiele von Activision Blizzard werden auch nach der Übernahme auf Sonys Playstation verfügbar sein. Auch Nintendo solle unterstützt werden. Es gibt jedoch Zweifel an diesen Ankündigungen. Im Zuge neuer "Open App Store-Prinzipien" verkündet Microsoft, dass "Call of Duty" und "andere beliebte Titel" von Activision Blizzard für die Playstation verfügbar bleiben. Das Unternehmen habe Sony zugesagt, diese Titel auch über die bestehende Vereinbarung hinaus zur Verfügung zu stellen. Man sei auch daran interessiert, ähnliche Schritte in Richtung Nintendo zu unternehmen, schreibt Microsof...

Den vollständigen Artikel lesen ...