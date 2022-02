Bonn/Berlin (ots) -



Am Sonntag wählt die 17. Bundesversammlung in Berlin den nächsten Bundespräsidenten. Neben drei weiteren Kandidaten tritt auch der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an, um für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. "Bundespräsidenten sind geschichtsmächtige Demokratieerklärer. Als Möglichkeitsmacher sind sie Anwalt der Bürger, unabhängig von den politischen Mehrheiten", sagt der renommierte Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte über die Wirkungsmacht des höchsten Amtes.



In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit dem Politologen Karl-Rudolf Korte über seine Leidenschaft für die Politik, gutes Regieren in Krisenzeiten sowie die Verfasstheit unserer Demokratie.



