Steigende Zinsen und hohe Inflation dürften auch heute wieder für einen turbulenten Handelstag sorgen. Diesen US-Wert lässt das aber kalt. Nach einer über 200-prozentigen Rally steht nun ein weiterer charttechnischer Ausbruch bevor. In der neuen Ausgabe des Charttechnikers erfahren Trader, wie sie am besten davon profitieren können.Für die richtige Auswahl solcher Werte ist besonders sorgfältiges Stock-Picking gefragt. Charttechnische Signale geben dabei den Startschuss für den Kauf. In der neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...