Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA konnte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Spitzenauszeichnungen für sein Bio-Sortiment gewinnen und wurde entsprechend zum 13. Mal in Folge zum Bio-Gesamtsieger gekürt. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) versah insgesamt 241 NORMA-Artikel mit den angesehenen DLG-Medaillen in Gold (189 Stück), Silber (44) und Bronze (8). Darüber hinaus wurden weitere 62 Artikel DLG-prämiert. Dabei machte vor allem die NORMA-Eigenmarke BIO SONNE den Unterschied: Das umfangreiche Sortiment der Marke sorgte erneut dafür, dass der Discounter in Sachen Bio seinen Vorsprung vor der Konkurrenz deutlich unter Beweis stellen konnte.NORMA für konsequente Bio-Strategie belohntBio und NORMA - das passt! Seit Jahren führt der Discounter das Ranking der besten Bio-Händler an und belohnt sich damit selbst für die konsequente Umsetzung der nachhaltigen und gesunden Produktstrategie. Die unabhängigen Experten der DLG bestätigen dies auch 2022 mit ihren Medaillen. Die Discount-Marke BIO SONNE wurde seit ihrer Listung im Jahr 2006 bereits mit unterschiedlichen Auszeichnungen überhäuft. Neben den unzähligen DLG-Medaillen der vergangenen Jahre - alleine 268 in 2021 und 275 in 2020 - wurde BIO SONNE unter anderem zur "GREEN BRAND GERMANY 2019/2020" gekürt. Im vergangenen Jahr folgte eine weitere Ehrung: Das gesamte Unternehmen NORMA wurde als erster Discounter überhaupt für sein ökologisches und nachhaltiges Handeln mit dem GREEN-BRAND-Gütesiegel ausgezeichnet.Dabei handelt es sich um eine Unionsgewährleistungsmarke, die unter dem Schutz der Europäischen Union steht. Mit dieser Marke wird sichergestellt, dass NORMA und BIO SONNE einen aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt, der Natur und des Klimas leisten. Um dies sicherzustellen, unterliegt die Auszeichnung zur "GREEN BRAND" einem strengen und unabhängigen Prüfungsverfahren.