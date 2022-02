Der Getränkeriese performte regional sehr unterschiedlich. Im Raum Asien/Pazifik erlitt COCA-COLA COMPANY im Q4 einen Umsatzrückgang um 3 %, obwohl China und Indien zulegten.



In EMEA (Europa Mittlerer Osten, Afrika) stieg der Umsatz um 17 %, ähnlich Nordamerika (+ 14 %). Weltweit waren es + 9 %, auch hier organisch, d.h. ohne Zu- oder Verkäufe von Geschäftsteilen.



Bei 9,46 Mrd. $ Umsatz im Q4 betrug das operative Ergebnis 1,67 Mrd. $ (- 28 %). Hier wirkte sich u.a. erhöhter Marketingaufwand aus.



Gesamtjahr und Ausblick: Nach 38,66 Mrd. $ Umsatz in 2021 setzt der Konzern für das laufende Jahr 7 bis 8 % organisches Wachstum an. Der Gewinn je Aktie kann, ausgehend von 2,32 $ im vorigen Jahr, auf vergleichbarer Basis um 5 bis 6 % zulegen, so die konzerneigene Prognose.



Die Aktie mit NYSE-Kürzel KO legt heute vorbörslich bis zu 0,9 % zu und liegt aktuell mit 61,16 $ knapp unter dem gestern markierten Hoch 62,33 $. Gegenüber dem Zwischentief von Anfang Dezember hat die KO-Aktie rund 17 % zugelegt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



