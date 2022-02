Suzano, der weltweit führende Hersteller von Eukalyptuszellstoff und ein globaler Maßstab in der Herstellung von Bioprodukten, die aus Eukalyptus entwickelt wurden, beendete das Jahr 2021 mit einem Rekordniveau an operativer Cash-Generierung von 18,8 Mrd. BRL. Die Jahresergebnisse zeigen die Widerstandsfähigkeit von Suzano in einer Zeit des überhöhten Kostendrucks und die starke Wachstumsstrategie des Unternehmens. Für 2022 hat das Unternehmen Investitionen in Höhe von 13,6 Mrd. BRL genehmigt.

Das bereinigte EBITDA, ein weiterer wichtiger Leistungsindikator des Unternehmens, lag bei einem Rekordwert von 23,5 Milliarden Real, angetrieben von einem beispiellosen EBITDA von 6,4 Milliarden BRL im vierten Quartal 21.

Aufgrund des Anstiegs des bereinigten EBITDA in Verbindung mit der Reduzierung der Nettoverschuldung auf 10,4 Milliarden US-Dollar Ende 2021 beendete das Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA das Jahr bei 2,4x, verglichen mit 4,2x Ende 2020.

"Die im Jahr 2021 erzielte starke Leistung hat den Grundstein für unsere Wachstumsinvestitionen im Jahr 2022 gelegt, die die größten in der Unternehmensgeschichte sein werden. Unser neues Werk in Ribas do Rio Pardo wird über einen Zeitraum von drei Jahren bis zum zweiten Halbjahr 2024 Investitionen in Höhe von 19,3 Milliarden BRL erfordern und neue Höhen in Bezug auf Effizienz und Nachhaltigkeit erreichen", sagt Walter Schalka, CEO von Suzano.

Die Produktion in der neuen Anlage im Bundesstaat Mato Grosso do Sul soll im zweiten Halbjahr 2024 beginnen und die Zellstoffversorgung des Unternehmens erhöhen, um die wachsende Nachfrage nach Produkten aus erneuerbaren Quellen zu befriedigen.

Ende 2021 führten die starken Betriebsergebnisse von Suzano zu einem jährlichen Nettoumsatz von 41 Mrd. BRL. Im Jahr 2021 belief sich das Verkaufsvolumen von Zellstoff auf 10,6 Millionen Tonnen, während das Verkaufsvolumen von Papier 1,3 Millionen Tonnen betrug.

Das Unternehmen erzielte in diesem Jahr einen Nettogewinn von 8,6 Mrd. BRL, trotz des starken Kostenanstiegs in dem Zeitraum, in dem die Barkosten der Zellstoffproduktion um 14 auf 690 BRL pro Tonne anstiegen.

Auch die ESG-Agenda des Unternehmens hat im Laufe des Jahres 2021, einem wegweisenden Jahr, das in der Präsenz des Unternehmens auf der COP26 seinen Höhepunkt fand, erhebliche Fortschritte gemacht. Weitere Höhepunkte sind: die Emission von zwei neuen nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen im Gesamtwert von 1,5 Milliarden US-Dollar, eine verbesserte Performance in einer Reihe internationaler Indizes und die Ankündigung des Biodiversity Corridors Project, das eine halbe Million Hektar fragmentierter Biome in ganz Brasilien verbinden soll 2030. Suzano hat erhebliche Fortschritte bei der Erfüllung der 15 langfristigen Ziele des Unternehmens gemacht, die als Commitments to Renewing Life bekannt sind und hier nachverfolgt werden können: https://centraldeindicadores.suzano.com.br/en/.

