Infolge der vor etwa sechs Jahren eingesetzten weltweit größten Nachfrage an Elektrofahrzeugen sieht sich China mit einer enormen Welle an Batterien konfrontiert, die wiederverwendet und recycelt werden können. In den vergangenen sechs Monaten hat die chinesische Regierung eine Reihe neuer Richtlinien erlassen, um sicherzustellen, dass die Wiederverwendungs- und Recyclingindustrie für Batterien effektiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...