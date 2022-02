Seit dem Platzen des CareFlex-Deals ist der digitale Onlineversicherer nicht mehr in die Spur gekommen. Das gilt zumindest für die Kursentwicklung. Operativ läuft es dabei gar nicht schlecht. 2022 sollen weitere 15 bis 20 % Beitragswachstum drin sein. Sogar schwarze Zahlen werden in Marktkreisen nicht ausgeschlossen. Interessant: Seit Ende November gibt es massive Insiderkäufe aus dem Aufsichtsrat (in den letzten zwei Wochen über 400.000 Aktien).



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 06.



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de