Bei Google könnt ihr wohl bald die Pixel-6-Smartphones im monatlichen Abo mitsamt weiteren Diensten erstehen. Offenbar startet das im letzten Jahr für die USA angekündigte Pixel-Pass-Abonnement auch in Europa. Mit dem Pixel 6 und 6 Pro (Test) hatte Google im Oktober 2021 seinen sogenannten Pixel Pass eingeführt. Das Abo kann in etwa mit dem Apple-One-Dienst verglichen werden; Googles Angebot enthält neben diversen Diensten aber auch ein Smartphone. Nun sind Hinweise entdeckt worden, die auf einen Start in Europa inklusive Deutschland hinweisen. Pixel Pass: Google sichert sich Marke für Europa Das ...

