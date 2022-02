Der Disney-Konzern will in den USA in das Geschäft mit Sportübertragungen einsteigen. Auch vom Wettgeschehen rund um Sport-Events will Disney profitieren. Ebenso bekräftigt das Unternehmen seine Metaverse-Pläne. Wie Disney-Chef Bob Chapek am Donnerstag bestätigt hat, bewirbt sich das Unternehmen um das "NFL Sunday Ticket", also die Übertragungsrechte für die US-amerikanische Football-Liga. Die Bestätigung gab Chapek der CNBC in einem Interview, in dem er die Geschäftszahlen des ersten Quartals im Geschäftsjahr 2022 erläuterte. Mehr zum Thema Disney Plus verzeichnet fast 130 Millionen ...

