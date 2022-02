Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflation stieg im Januar etwas stärker als erwartet und mit 7,5% Y/Y auf den höchsten Stand seit Anfang 1982, so die Analysten der Nord LB.Ein wesentlicher Faktor sei die Energiepreisentwicklung. Daneben würden Güterengpässe, Lieferunterbrechungen, Hafenschließungen, Containermangel den Preisdruck hochhalten. So würden auch die Nahrungsmittelpreise stark anziehen. Zudem würden niedrige Leerstände sowie gestiegene Immobilienpreise und Einkommen die Mieten in die Höhe treiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...