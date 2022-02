Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, tätigt eine strategische Investition in das altehrwürdige Magazin Forbes, um das Allgemeinwissen rund um Kryptowährungen und Blockchain zu verbessern. Das 104 Jahre alte Wirtschaftsmagazin Forbes arbeitet an dem Plan, im August 2021 über einen Zusammenschluss mit der börsennotierten Special-Purpose-Acquisition-Company (SPAC) Magnum Opus Acquisition Limited an die Börse zu gehen. Mehr zum Thema Nutzer geprellt: Binance überweist Bitcoins irgendwohin - zuckt mit den Achseln Musk rät von Kryptobörsen wie ...

