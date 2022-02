HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2665 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht im Wiener Börse Plausch #73 über einen newslosen Tag, daher haben wir uns die Themen selbst gemacht: Bei startup300 geht es um rund 350.000 Stück, bei der S Immo rätseln wir über 3,3 Mio. Stück, bei CA Immo gefällt Starwood, unser wikifolio ist dank der Wiener Börse in einem Dachwikifolio die Nr. 1. Der ATX TR verlor am Donnerstag -0,11% auf 8242,93 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 5,02% im Plus. Es gab bisher 16 Gewinntage und 13 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0,11%, vom Low ist man 9,5% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der Mittwoch mit 1,04%, ...

