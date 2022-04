Seit Monaten scheint eine Krise auf die nächste zu folgen und die Börse auf Trab zu halten. Allen voran die Highflyer der letzten Jahre tun sich aktuell schwer. In Folge 27 des einfach börse-Podcasts beleuchten die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich daher, welche Aktien auch in Krisenzeiten laufen, was diese sogenannten defensiven Titel ausmacht und wieso Banken aktuell eher nicht dazugehören.einfach börse hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...