Köln (ots) -



NRW-Innenminister Herbert Reul hat die Banken in NRW zu einem Krisengipfel eingeladen, um eine neue Strategie gegen die Sprengung von Geldautomaten abzustimmen. "Ich werde in den nächsten Wochen einen Bankengipfel im Innenministerium veranstalten. Dazu habe ich Vertreter von Verbänden und der Kreditwirtschaft eingeladen", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). "Bei schwach gesicherten Automaten soll geprüft werden, ob die Sicherung verbessert werden kann oder an diesem Standort ein Geldautomat wirklich notwendig ist", erklärte Reul. "Außerdem habe ich angeordnet, dass die polizeiliche Präsenz im Bereich möglicher Tatorte nachts erhöht wird", ergänzte der CDU-Politiker. NRW sei für die Täter so interessant, weil es gute Fluchtmöglichkeiten gebe, da viele Tatorte unmittelbar an Autobahnen lägen. "Die Situation ist zunehmend besorgniserregend. Wir hatten 2021 insgesamt 152 Automatensprengungen, allein im Januar waren es jetzt schon 29 Fälle", erklärte der NRW-Innenminister. Bei den Tatverdächtigen handele es sich überwiegend um Niederländer mit marokkanischen Wurzeln im Alter zwischen 18 und 35 Jahren.



https://www.ksta.de/herbert-reul-im-interview--mich-besorgen-die-drohungen-der-corona-leugner--39450536?cb=1644512544261&



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5143849

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de