Der milliardenschwere Konzern kann langfristig Transportkapazitäten auf dem Seeweg buchen, was die Kosten reduziert. Und auch Verbraucher müssen nun etwas weniger Angst vor Preissteigerungen in Folge explodierender Frachtraten haben.



Längst schippern aber nicht nur Schiffe im Auftrag von Amazon über die Weltmeere, der Konzern unterstützt auch eifrig den Aufbau neuer, von ihm abhängiger Lkw-Speditionen und Paketzusteller. Dass Amazons Expansion in die Realität der Logistikbranche Sorgen bereitet, ist deshalb keine Überraschung. Denn Amazon hat im Netz gezeigt, wie ein Unternehmen sehr viel Marktmacht aufbauen kann.



