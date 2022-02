Wer sich bei McDonalds bewerben will, kann das stets tun. Wer sich zusätzlich Kosten ans Bein binden will, kauft ein Bewerbungsformular als NFT. Ein anonymer Spaßvogel hat auf Opensea ein Angebot gestartet, dass zwar auf den ersten Blick ganz lustig scheint, auf den zweiten Blick aber erstaunlicherweise wirklich Menschen zum Kauf bewegt. Dem Business-Punk ist das Angebot von 1.111 NFT, die nichts weiter sind als Bewerbungsformulare von McDonalds, nur eben als NFT, zuerst aufgefallen. Mehr zum Thema Was sind NFT? Wir ...

