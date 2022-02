Der große Hype um Gras-Aktien ist vorüber, die Kurse der Produzenten sind in den letzten Monaten stark zurückgekommen. Die Erwartungshaltung an die Unternehmen ist so niedrig wie nie - und eröffnet gerade deshalb Potenzial, wie Canopy Growth beweist.Zugegeben, die Q3-Ergebnisse von Canopy fielen nicht in die Kategorie "extrabreit", doch mit einem geringer als erwarteten Verlust von 0,28 Kanadischer Dollar bei Erlösen von 140,9 Millionen Kanadischer Dollar wusste das Unternehmen zur Wochenmitte dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...