FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach Zahlen von 316 auf 321 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Industriegasehersteller zeichne sich durch hohe Qualität, einen starken Cashflow und hohes Gewinnwachstum aus, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei Linde im Zukunftsmarkt Wasserstoff bereits hervorragend positioniert und investiere zunehmend in "grüne Wasserstoff"-Aktivitäten./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 16:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 17:02 / MEZ

IE00BZ12WP82