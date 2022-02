Führender Innovator im Bereich Mobilfunktechnologien und fortschrittliche Automobilkomponenten lizenziert seine wesentlichen Patente über den One-Stop-Marktplatz von Avanci

Avanci gab heute bekannt, dass LG Electronics seinem One-Stop-Lizenzierungsmarktplatz beigetreten ist. Im Anschluss an diese Bekanntmachung erhalten alle bestehenden Avanci-Lizenznehmer und alle, die Avanci in Zukunft beitreten, eine Lizenz für wesentliche 4G-, 3G- und 2G-Patente, die LG Electronics erstellt hat und besitzt, sowie Lizenzen von 48 anderen Patentinhabern, die bereits auf dem Marktplatz vertreten sind.

Avanci's independent marketplace has transformed the way companies share technology. (Graphic: Business Wire)