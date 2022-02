Die kanadische Investmentbank Canaccord Genuity hat erstmals in einer Morning Note ausführlich auf Water Ways Technologies hingewiesen. Für Water Ways stellt dies einen wichtigen Meilenstein bei seiner Positionierung auf dem Aktienmarkt dar.

Canaccord Genuity fokussiert sich u.a. auf Wachstumsunternehmen, die weltweit operieren. Canaccord Genuity Capital Markets deckt über 1.000 Aktien ab. Es bietet institutionellen Investoren sektorbezogene, ideenorientierte Lösungen und Zugänge zu globalen Kapitalmärkten. Der Anspruch von Canaccord Genuity ist, Chancen in verschiedenen Regionen zu erkennen und deren Kunden daran partizipieren zu lassen.

Water Ways Technologie (ISIN: CA9411881043) - als Anbieter im Bereich Landwirtschafts- und Bewässerungsprojekte - konnte in den vergangenen Monaten beeindruckende Kurssteigerungen an den Börsen in Frankfurt sowie in Toronto vorweisen. So hat sich der Aktienkurs seit dem Listing in Frankfurt im Juni 2021 mehr als verdreifacht und steht aktuell Nahe am All-time - High. Kein Wunder also, dass die erste Investmentbanken auf Water Ways Technologies aufmerksam werden.

Ronnie Jaegermann, Direktor von Water Ways Technologies, betont: "Wir sind sehr stolz, dass eine so renommierte Bank wie Canaccord Genuity - die führende kanadische Investmentbank - auf uns Aufmerksam geworden ist. Das stellt einen wirklichen Meilenstein für uns dar und zeigt, wie herausragend Water Ways Technologie gerade auch im Vergleich zu anderen MicroCap-Unternehmen weltweit aufgestellt ist."

Water Ways Technolgies konnte erst vor wenigen Tagen seinen größten Vertrag in der Unternehmensgeschichte vermelden. Das Unternehmen wird in Deutschland an 7 verschiedenen Börsen / Handelsplattformen gehandelt.

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

www.water-ways-technologies.com

Land: Kanada

Marktkapitalisierung: 43,4 Mio. Euro

Kurs (Frankfurt): 0,30 Euro

52W Hoch: 0,36 Euro

52W Tief: 0,09 Euro

