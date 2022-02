Bei einigen der am meisten beachteten Aktien hat sich zuletzt an der Börse erstaunlich wenig getan. Ein Paradebeispiel dafür ist BioNTech, wo die Schlagzeilen sich seit einer ganzen Weile sehr ähnlich sind und es kaum noch nennenswerte neue Infos zu erhaschen gibt. Auch bei vielen anderen Titeln scheint erst einmal Ruhe einzukehren.Bei PayPal (US70450Y1038) entsteht dabei fast schon der Eindruck, als wolle das Management mit Gewalt irgendwelche Neuigkeiten ausgraben, welche bei den Anlegern wieder für so etwas ähnliches wie Zuversicht sorgen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...