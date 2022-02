Freiburg (ots) -



Steuersenkungen sind im Prinzip eine gute Sache. Muss der Bürger weniger Geld an den Staat abgeben, stehen ihm mehr Euro zur freien Verfügung. Ob eine geringere Steuerbelastung aber beim Kampf gegen die Inflation nützlich ist, steht auf einem anderen Blatt. Solch ein Schritt ändert nichts an den Ursachen der hohen Geldentwertung, sondern bietet lediglich einen Ausgleich dafür, dass die Kaufkraft der Einkommen abgenommen hat. (...) Sind Güter knapp und legen deren Preise zu, wie das derzeit bei fossilen Brennstoffen der Fall ist, führt das zu Wohlstandsverlusten in den Ländern, die sie importieren. Daran ändert auch Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz nichts. http://www.mehr.bz/khs42j



