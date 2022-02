Peking (ots/PRNewswire) -Jya (https://eu.jyalife.com/) trägt zur Optimierung von Smart Homes bei und hat sich dank seiner neuesten Filter- und Sensortechnologie über den Industriestandard erhoben, mit der Verpflichtung, das ultimative Erlebnis und rationales, handwerklich gestaltetes Zuhause zu bieten. Die Smartmi-Gruppe hat in China einen Marktanteil von 44 % und wurde mit zahlreichen internationalen Preisen wie dem IF Design und dem Red Dot Award ausgezeichnet.Jya hat jetzt die weltweite Markteinführung der Luftreiniger "Fjord & Fjord Pro" bekannt gegeben, mit dem Ziel, die Gesundheit der Menschen zu verbessern.Wächter für LuftgesundheitDer Jya Fjord hat eine CADR von 450 m³/h und reinigt Luft bis zu 54 m2 pro Stunde, während die Pro-Version einen CADR von 550 m³/h hat und bis zu 62 m2. Das bedeutet, dass jede Minute 7 499 L/12 220 L Luft mit dem branchenführenden NanoGuard mit Aktivkohle recycelt werden, das Partikel filtert und VOCs bis zu einer Größe von 0,1 \u03bcm absorbiert und alle Arten von unsichtbaren Schadstoffen mit UV (Fjord) sterilisiert. Er schützt vor 99,95 % der Bakterien, Viren, Pollen, Formaldehyd und Rauch und verleiht dem Gerät eine überzeugende Leistung, hervorragende Reinigung und Effizienz.AQI Cyber-Lighting zur Anzeige der Luftqualität in EchtzeitJya Fjord & Fjord Pro verfügen über einen hochpräzisen IAQ-Sensor. Die Luftqualität wird über dynamische LED-Leuchten von ausgezeichnet bis ungesund angezeigt. Es liefert 5 wichtige Daten zur Luftqualität: PM10, PM2.5, TVOC, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Alle Daten werden auf einem HD-OLED-Touchscreen-Display angezeigt, mit dem man zwischen verschiedenen Statistiken umschalten kann, so dass es einfach ist, zu wissen, wie sauber das Haus ist, oder zwischen verschiedenen Modi zu wechseln.Freie Hände, mit der Smart Control BedienungJya Fjord & Fjord Pro können automatisch die besten Reinigungsergebnisse liefern, indem sie die PM10/2,5 und TVOC-Statistiken in Innenräumen mit ihren eingebauten Sensoren erkennen und die Betriebsgeschwindigkeit dynamisch und automatisch anpassen. Jya Fjord bietet die beste Lösung für alle wichtigen Smart-Home-Systeme: Google/ Alexa/ Homekit sind mit der Smartmi Link App für Mobiltelefone abgestimmt und Benutzer sind nur einen Fingertipp oder Sprachbefehl entfernt.High-End-Design mit Humanisierung und ZweckmäßigkeitDie Philosophie ist, dass Haushaltsgeräte eine Erinnerung an die schönen Dinge des Lebens sind und einen hochwertigen und gesunden Lebensstil gewährleisten, der für Familien mit großer Verantwortung entwickelt wurde. Jya Fjord & Fjord Pro haben eine Space Graue Handwerkskunst, die es ihnen ermöglicht, sich mit Eleganz zu integrieren. Außerdem sind sie extrem leise: Der Geräuschpegel des Fjord liegt bei nur 18,8 dB(A), der des Pro bei 34 dB(A). Darüber hinaus sind sie extrem leicht zu bewegen, da der Fjord mit leisen, omnidirektionalen Rädern an der Basis und der Pro mit unsichtbaren, geräuschlosen Rädern ausgestattet ist, was die Störung erheblich reduziert.Preis & VerfügbarkeitJya Fjord & Fjord Pro können ab dem 21. Februar-13. März (9 Uhr MEZ) auf der offiziellen Website vorbestellt werden- Frühbucher erhalten 40 € Rabatt (Preis: Fjord 359 €, Fjord Pro 459 €)Jya Fjord & Fjord Pro werden ab dem 14. März (9 Uhr MEZ) auf der offiziellen Website zum freien Verkauf angeboten- Fjord: 399 €- Fjord Pro: 499 €Versandländer und -regionen- Länder der Europäischen Union (http://eu.jyalife.com/): Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Republik Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Ungarn, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden, LiechtensteinDie Auswirkungen von Covid-19 auf den Versand. Aufgrund von Änderungen der Versandvorschriften und der Covid-19-Pandemie können sich die Versandzeiten verzögern. Sobald das Paket verschickt wird, wird Jya mit den Kunden zusammenarbeiten, um den Versandverlauf zu überwachen.Kontakt:KontaktPR-Team: jya@fstln.ioFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1738672/Jya.jpgOriginal-Content von: Jya, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161425/5143889