Branchenführer ASM Global, der das weltweit größte Portfolio an Arenen, Stadien und Theatern besitzt, wird im Rahmen eines ehrgeizigen Plans zur Rückkehr von Live-Veranstaltungen 1000 Mitarbeiter in 100 der weltweit führenden Veranstaltungsorten einstellen

Während sich die Welt nach und nach aus der zweijährigen Pandemie herausschält, hat ASM Pläne für eine beispiellose dreitägige internationale "kollaborative Jobmesse" angekündigt, die seit sechs Monaten in Arbeit ist und vom 15. bis 17. Februar auf vier Kontinenten abgehalten wird.

Ziel ist es, den weltweiten Personalmangel zu beheben, mit dem viele Unternehmen in zahlreichen Branchen zu kämpfen haben. Die Geschäftsführung von ASM hofft, dass die einzigartige globale Suche vielfältige Talente zum Vorschein bringen, die Reichweite des Unternehmens in den jeweiligen Gemeinden vor Ort vergrößern und die Rückkehr zur Live-Unterhaltung einläuten wird, die durch die COVID-Pandemie zum Erliegen gekommen ist.

"Die Rückkehr zur Live-Unterhaltung ist genau das, was die Welt braucht", so Ron Bension, CEO und Präsident von ASM Global. "Die Spannung, die Aufregung macht dieses Geschäft für alle Beteiligten zu einem Gemeinschaftserlebnis. Wir hoffen, dass ‚ASM Global Presents: The Next Great Opportunity' dazu beitragen wird, diese Aufregung neu zu entfachen."

Die Jobmesse wird es den Veranstaltungsorten ermöglichen, ein breites Spektrum an Stellen von Stundenlohn- bis Festanstellungsebene mit hochqualifizierten und vielfältigen Kandidaten zu besetzen. Die Jobs umfassen die Bereiche Betrieb, Geschäftsentwicklung, Finanzen, Speisen und Getränke, Personalwesen, Vertrieb, Marketing, Buchung, Sicherheit, Gastdienstleistungen, audiovisuelle Technik, Catering und mehr.

Die USA, Kanada und Lateinamerika sind für den 15. und 16. Februar, Großbritannien ist für den 16. und 17. Februar und die Region APAC ist ebenfalls für den 16. und 17. Februar geplant. Interessierte Bewerber gelangen über folgende Links zur Jobmesse:

USA: https://reg.ecareerfairs.com/e/asmglobal-us

Großbritannien: https://reg.ecareerfairs.com/e/asmglobal-uk

APAC: https://reg.ecareerfairs.com/e/asmglobal-apac

Die Liste der teilnehmenden Stadien, Kongresszentren, Theater und Arenen, die jährlich über 160 Millionen Gäste weltweit begrüßen, umfasst die folgenden Orte:

Albuquerque Convention Center

American Bank Center

AO Arena, Manchester

Avenir Centre

Bahrain International Exhibition Convention Centre

Barclays Center

Bonus Arena

Brisbane Convention Exhibition Centre

Brisbane Entertainment Centre

Bridgewater Hall

Brookshire Grocery Arena

Broward County Convention Center

Buenos Aires Arena

CGC EVENTS Großbritannien

Coca-Cola Arena

COX Business Convention Center

Dayton Convention Center

Destination El Paso

DeVos Performance Hall

Devos Place

First Direct Arena

Greater Columbus Convention Center

Huntington Place

International Convention Centre Sydney

Kai Tak Sports Park, Hongkong

Kentucky Performing Arts Center

KFC Yum! Center

Knoxville Civic Auditorium and Coliseum

Las Cruces Convention Center

Leon's Centre

Long Beach Convention Center

Los Angeles Convention Center

Lynn Family Stadium

Mayo Civic Center

Mechanics Bank Arena

Millennium Youth Entertainment Complex

Norton Healthcare Sports Learning Center

NRG Stadium

Oakland Arena

Ontario Convention Center

OVO Arena, Wembley

P&J Live

Pennsylvania Convention Center

Pensacola Bay Center

PLAYHOUSE Whitley Bay

Plowright Theatre

Qudos Bank Arena

RAC Arena

Ring Center

SAVOR… Chicago im McCormick Place Complex

Shreveport Convention Center

Sioux Falls Arena

Stockton Arena

Target Center

Te Pae Christchurch Convention and Exhibition Centre, Neuseeland

The Baths Hall

The Oncenter

The Oncenter, St. Joseph's Health Amphitheater in Lakeview

T-Mobile Center

Toyota Arena

Utilita Arena

Van Andel Arena

York Barbican

Über ASM Global

ASM Global ist der weltweit führende Produzent von Unterhaltungserlebnissen. Das Unternehmen ist der weltweit führende Strategie- und Managementanbieter im Bereich von Veranstaltungen und Veranstaltungsorten und stellt maßgeschneiderte Lösungen und Spitzentechnologien bereit, um maximale Ergebnisse für die Eigentümer von Veranstaltungsorten zu erzielen. Das erstklassige Veranstaltungsortnetzwerk des Unternehmens erstreckt sich über fünf Kontinente und umfasst mehr als 325 der weltweit renommiertesten Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren sowie Veranstaltungsorte für darstellende Kunst. Verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. asmglobal.com

