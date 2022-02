DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 11. Februar

=== *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q, Jena *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj vorläufig: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar *** 08:00 GB/BIP Dezember PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,1% gg Vq *** 08:00 GB/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +1,1% gg Vq/+6,3% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vq/+6,8% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -12,5 Mrd GBP zuvor: -11,3 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag *** 09:05 EU/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel von Politico zu "Sustainable finance: Is Europe ambitious enough?" 09:30 DE/Bundesrat, Plenartagung mit Rede von Bundeskanzler Scholz, Berlin 10:00 DE/Metro AG, Online-HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 4Q, Baltimore *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 67,0 zuvor: 67,2 - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Moody's), Dänemark (Moody's), Ungarn (S&P), Lettland (Fitch), Luxemburg (Fitch), Schweiz (S&P), Türkei (Fitch) - Börsenfeiertag Japan - Folgende ao Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Daimler Truck + HERAUSNAHME - Alstria Office Reit ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

February 10, 2022

