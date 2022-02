DJ Treffer für Nick Hatz und die Coop Rechtsschutz - Coop Rechtsschutz und Sportfechter Nick Hatz verlängern ihre Zusammenarbeit bis 2024

Aarau (pts005/11.02.2022/07:00) - Seit dem letzten Jahr gehört Coop Rechtsschutz zu den Sponsoren des jungen, ambitionierten Sportlers Nick Hatz. Nun haben die Parteien ihre Zusammenarbeit ausgebaut und verlängert: Die Coop Rechtsschutz begleitet den Sportfechter auf seinem Weg bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Es gibt viele Parallelen zwischen dem Fechtsport und dem Kerngeschäft der Coop Rechtsschutz AG, sind sich die beiden Parteien einig. So braucht es beim Fechten Taktik, Schnelligkeit und Präzision. Attribute, die auch beim Lösen anspruchsvoller Rechtsfälle wichtig sind. Zudem: Nick Hatz verfügt über den BLaw in Rechtswissenschaften und schliesst im 2022 sein Masterstudium ab - eine berufliche Ausrichtung, die die Verbundenheit mit der Rechtsschutzversicherung nochmals verstärke, betont Petra Huser, Leiterin Kommunikation der Coop Rechtsschutz AG, und fügt an: "Fechten ist eine faszinierende Sportart und wir sind stolz und freuen uns darauf, Nick Hatz dabei zu unterstützen, seine ambitionierten Ziele zu erreichen."

Nick Hatz ist mehrfacher Medaillengewinner bei den Schweizermeisterschaften und gewann am U23-Europacup im Jahr 2019 Silber. Bei den Aktiven konnte er schon einige Weltcuppunkte an Weltcups und Grand Prix sammeln. Wegen der Coronapandemie wurden in den letzten zwei Jahren einige Turniere abgesagt. Umso motivierter will das Fechttalent Hatz in der laufenden Saison weitere Erfolge und wertvolle Weltcuppunkte für sich verbuchen. Bereits dieses Wochenende tritt Hatz am Weltcup-Turnier in Sotschi, Russland, an.

Aussender: Coop Rechtsschutz AG Ansprechpartner: Petra Huser Tel.: +41 62 836 00 40 E-Mail: petra.huser@cooprecht.ch Website: www.cooprecht.ch

February 11, 2022 01:02 ET (06:02 GMT)