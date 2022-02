Nur knapp zwei Monate nach der Erstnotierung in Frankfurt steigt DAIMLER TRUCK in den MDAX auf. Der vom damals noch DAIMLER genannten Konzern abgespaltene Lkw-Bauer DAIMLER TRUCK ersetzt ab diesem Freitag den Immobilienspezialisten ALSTRIA OFFICE REIT. Hintergrund ist die Übernahme des Unternehmens durch den kanadischen Vermögensverwalter Brookfield, wodurch der Anteil frei handelbarer ALSTRIA-Aktien unter 10 % gesunken ist.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

DAIMLER TRUCK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de