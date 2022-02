DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Gedenktag der Reichsgründung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Federal Reserve sollte eine aggressive Zinserhöhungskampagne starten und die Zinsen bis zum 1. Juli um insgesamt 100 Basispunkte anheben. Dies sagte der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, am Donnerstag. In einem Gespräch mit Bloomberg News nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisinflation sagte Bullard, er sei ohnehin schon aggressiver als seine Kollegen, habe aber nun die Zahl der Zinserhöhungen, die die Zentralbank vornehmen sollte, drastisch erhöht. Um den Leitzins der Fed bis zum 1. Juli um 100 Basispunkte anzuheben, müsste einer der Zinsschritte der Fed mehr als einen Viertelpunkt betragen. Bullard sagte, der von ihm vorgeschlagene Zinserhöhungspfad sei eine vernünftige Reaktion auf einen unerwarteten Inflationsschock, den die US-Wirtschaft im vergangenen Jahr erlitten und mit dem sie nicht gerechnet habe. Bullard sagte weiter, dass die Fed in der Vergangenheit nach einem solchen Bericht eine Sitzung abgehalten und die Zinsen sofort angehoben hätte. Die US-Notenbank solle eine solche Strategie in Betracht ziehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q

08:00 GB/British American Tobacco plc (B.A.T.), Jahresergebnis

10:00 DE/Metro AG, Online-HV

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Siemens: 4,00 Euro

INDEXÄNDERUNG

Folgende außerordentliche Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam:

MDAX + NEUAUFNAHME - Daimler Truck + HERAUSNAHME - Alstria Office Reit

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj vorläufig: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj - GB 08:00 BIP Dezember PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,1% gg Vq 08:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +1,1% gg Vq/+6,3% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vq/+6,8% gg Vj 08:00 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -12,5 Mrd GBP zuvor: -11,3 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+0,1% gg Vj - CH 08:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj - US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 67,0 zuvor: 67,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.291,00 -0,6% E-Mini-Future S&P-500 4.458,25 -0,9% E-Mini-Future Nsdq-100 14.553,75 -1,0% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.467,01 -0,5% +/- Ticks Bund -Future 164,67% +25 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.490,44 +0,1% DAX-Future 15.380,00 -1,0% XDAX 15.385,47 -1,0% MDAX 33.527,38 -0,7% TecDAX 3.383,25 -1,6% EuroStoxx50 4.197,07 -0,2% Stoxx50 3.781,87 -0,1% Dow-Jones 35.241,59 -1,5% S&P-500-Index 4.504,08 -1,8% Nasdaq-Comp. 14.185,64 -2,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,42% -133

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nachdem sich die Börsen am Vortag trotz des unerwartet starken Anstiegs der US-Verbraucherpreise noch wacker gehalten haben, droht nun zur Eröffnung am Freitag ein stärkerer Kursrutsch. Grund sind Aussagen des Präsidenten der Fed von St. Louis James Bullard, der einen Anstieg der Leitzinsen in den USA bis Juli auf 1 Prozent gefordert hat. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank im März den Leitzins gleich um 50 Basispunkte anheben wird. Die Aussicht auf stärker steigende Zinsen als bislang angenommen hat die Rendite der 10-jährigen Treasurys über die psychologisch signifikante Schwelle von 2 Prozent gehievt. Der Euro hat darauf mit Abgaben reagiert. Im Handel stellt man sich auf ein anhaltend volatiles Geschäft in den kommenden Wochen ein, da die Zinserwartungen mit jedem neuen Datensatz möglicherweise angepasst werden. Eine grundsätzliche Stütze für die Börsen bleibe die besser als erwartet laufende Berichtssaison, heißt es.

Rückblick: Wenig verändert - Für eine kurze "Kursdelle" sorgten die Inflationsdaten aus den USA. Die Inflationsrate stieg erneut an und lag mit 7,5 Prozent auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Unter Druck standen mit der Erwartung steigender Zinsen in den USA die Technologiewerte (-1,1%), für den Sektor der Banken ging es dagegen 0,2 Prozent nach oben. Societe Generale zogen nach starkem Zahlenausweis um 3,2 Prozent an. Credit Agricole legten nach Vorlage von Geschäftszahlen um 1,4 Prozent zu. Dagegen fielen Credit Suisse um 6,6 Prozent, nachdem der Verlust im Schlussquartal die Befürchtungen sogar noch übertroffen hatte. Mit Unilever ging es um 1,3 Prozent nach unten. Die hohen Einkaufspreise drückten auf die Margen des Lebensmittelkonzerns. Bei Arcelormittal (-1,1%) wurde der schwache Cashflow moniert.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Mit einem Absturz von 30,4 Prozent stachen Delivery Hero heraus, die Marktkapitalisierung reduzierte sich innerhalb eines Tages um rund 5 Milliarden Euro. Die Geschäftszahlen gaben dies nur bedingt her. Ein größerer Investor könne seine Position zum Verkauf gestellt haben - koste es, was es wolle, hieß es. Gleichwohl monierten Händler die fehlende Aussicht auf schwarze Zahlen. Jefferies attestierte Siemens (+4,7%) ein ausgezeichnetes Auftaktquartal, in dem viele Kennziffern die Erwartungen übertroffen hätten. Für Linde (+3%) lief es auch im Schlussquartal positiv. Deutsche Börse gaben 1,1 Prozent ab. Der Börsenbetreiber konnte zwar die Umsatz- und Ergebniserwartungen übertreffen, aber auch die Kosten lagen über den Erwartungen. "Metro kriegt endlich die Kurve", so ein Teilnehmer mit Blick auf die Geschäftszahlen. Die Aktie gewann 10,7 Prozent. Etwas über den Erwartungen lagen die Quartalszahlen von Thyssenkrupp (+0,3%). Salzgitter (+8,1%) legte Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vor, für 2022 zeigte sich ist das Unternehmen dagegen viel optimistischer als die Analysten.

XETRA-NACHBÖRSE

Von kräftigen Verkäufen "querbeet" berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Gedrückt wurde der Markt von den extrem schwachen US-Vorlagen. Eine Ausnahme lieferten Instone Real Estate, die mit einem angekündigten Aktienrückkauf 1,8 Prozent fester gingen. Brenntag legten mit einem positiven Analystenkommentar 0,2 Prozent zu. Delivery Hero konnten sich von dem 30-prozentigen Absturz tagsüber nicht erholen. Die Aktie verlor weitere 1,1 Prozent.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Ein stärker als erwartet ausgefallener Anstieg der US-Verbraucherpreise hat die Wall Street stark belastet. Ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 50 Basispunkte auf der Sitzung im März ist wahrscheinlicher geworden. Und der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, will bis Juli insgesamt 1 Prozentpunkt Zinserhöhung. Pepsico hat im vierten Quartal Gewinn und Umsatz gesteigert. Die Aktie fiel dennoch um 2 Prozent, moniert wurden hohe Kosten. Coca-Cola (-0,9%) hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Aktie lag zunächst im Plus, verlor aber dann mit dem extrem schwachen Gesamtmarkt. Twitter (-2%) hatte im vierten Quartal weniger verdient als erwartet. Auch Uber drehten nach frühen Gewinnen ins Minus und gaben 6 Prozent ab. Der Beförderungsdienstleister hatte für sein viertes Quartal nach Handelsende einen unerwartet starken Umsatzsprung von 83 Prozent gemeldet. Walt Disney überraschte mit einem stärker als erwartet ausgefallenen Wachstum bei Disney+. Die Aktie legte um 3,4 Prozent zu. Bei Mattel führten besser als erwartet ausgefallene Umsätze und Gewinne zu einem Kursplus von 7,7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,61 +25,7 1,35 88,1 5 Jahre 1,96 +14,2 1,82 70,1 7 Jahre 2,05 +12,9 1,92 60,7 10 Jahre 2,04 +10,0 1,95 53,5 30 Jahre 2,33 +8,1 2,25 42,8

Die Anleihekurse stürzten mit den Inflationsdaten ab, die Renditen schossen nach oben. Die Rendite zehnjähriger US-Titel stieg nach den Daten erstmals seit Juli 2019 wieder auf die Marke von 2,00 Prozent. Noch kräftiger aufwärts ging es am kurzen Ende, das sensibler auf Zinserhöhungen reagiert.

