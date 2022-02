Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex erlebt eine erfolgreiche Woche. Bisher beendete der DAX jeden Tag im Plus. Gestern schaffte er es allerdings nur geradeso in die Gewinnzone. Der DAX ging gerade einmal acht Pünktchen höher bei 15.490 Zählern aus dem Handel. Marktidee: Lufthansa Die Aktie der Lufthansa hatte im Januar 2018 ihr Rekordhoch markiert. Seitdem befindet sich das Papier in einem intakten Abwärtstrend. Aus mittelfristiger Sicht schaffte der Kurs zuletzt eine mehrmonatige Bodenbildung und erreichte gestern im Tagesverlauf ein Acht-Monats-Hoch. Die Bullen dürften grundsätzlich im Vorteil bleiben. Kurzfristig könnte allerdings Schwung verloren gehen.