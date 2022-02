Das Instrument 384A SE0014730719 CHROMOGENICS AB O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2022The instrument 384A SE0014730719 CHROMOGENICS AB O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.02.2022 and ex capital adjustment on 14.02.2022Das Instrument FJRJ LU0048579410 FID.FDS-FRANCE FD A GL. INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2022The instrument FJRJ LU0048579410 FID.FDS-FRANCE FD A GL. INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 11.02.2022 and ex capital adjustment on 14.02.2022Das Instrument 5DE CA71906R3045 PHOENIX GOLD RESOURCES EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2022The instrument 5DE CA71906R3045 PHOENIX GOLD RESOURCES EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.02.2022 and ex capital adjustment on 14.02.2022Das Instrument IUC1 ZAE000067211 IMPERIAL LOGIS.NEW RC-,04 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2022The instrument IUC1 ZAE000067211 IMPERIAL LOGIS.NEW RC-,04 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.02.2022 and ex capital adjustment on 14.02.2022Das Instrument LKG ZAE000127148 LIBERTY HLS NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2022The instrument LKG ZAE000127148 LIBERTY HLS NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.02.2022 and ex capital adjustment on 14.02.2022Das Instrument XC42 LU0048621717 FID.FDS-UK FD A GL. INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2022The instrument XC42 LU0048621717 FID.FDS-UK FD A GL. INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 11.02.2022 and ex capital adjustment on 14.02.2022Das Instrument 7BP1 TH0420010R18 BANGCHAK CORP. NVDR BA 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2022The instrument 7BP1 TH0420010R18 BANGCHAK CORP. NVDR BA 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2022Das Instrument 7BP TH0420010Y19 BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2022The instrument 7BP TH0420010Y19 BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2022Das Instrument EVZ GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 0,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2022The instrument EVZ GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 0,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.02.2022 and ex capital adjustment on 14.02.2022