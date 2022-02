Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Akteure blicken heute auf das Michigan Sentiment, so die Analysten der Helaba.Die Verbraucherumfrage der Universität von Michigan sei eine der am meisten beachteten Stimmungsbarometer in den USA, denn die vorläufigen Daten lägen für den jeweils laufenden Monat bereits etwa zur Monatsmitte vor. Die Vorgaben vonseiten anderer, weniger beachteter Umfragen seien ambivalent. So hätten die IPSOS- und TIPP-Indices im Februar nachgegeben, lägen im Vergleich aber noch auf einem höheren Niveau. Auch die wöchentliche Befragung der Konsumenten (Langer Comfort Index) liefere eine negative Indikation. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...