Europäische Aktienmärkte dürften schwächer eröffnen Daten der Uni-Michigan, Zinsentscheid in Russland Britisches BIP-Wachstum erreicht im 4. Quartal 2021 6,5% im Jahresvergleich Die europäischen Aktienindizes dürften den heutigen Handel schwächer eröffnen, nachdem es gestern an der Wall Street zu einer starken Umkehr kam. Die Stimmung an den Aktienmärkten wird durch die anziehende Inflation in den USA negativ beeinflusst, die die Fed zu einer aggressiveren Straffung der Geldpolitik zu bewegen droht. ...

