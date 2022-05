In den USA brummt der Arbeitsmarkt. Laut jüngsten Daten überstieg die Zahl der offenen Stellen, die der verfügbaren Arbeitskräfte um 5,7 Millionen. Gleichzeitig kündigten jedoch auch so viele Arbeitnehmer wie nie zuvor ihren Job. Zusammen mit der weiter hohen Inflation dürfte dies die FED am Mittwoch zu einer weiteren Anhebung des Leitzinses veranlassen. Die wichtigsten Indizes pendeln am Dienstag derweil zwischen der Gewinn- und Verlustzone.Laut dem US-Arbeitsministerium kletterte die Zahl der ...

