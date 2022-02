Limburg (ots) -Im Alter in den eigenen vier Wänden mietfrei wohnen oder durch die Vermietung der Immobilie die Rente aufbessern? Es gibt mehrere Möglichkeiten, um mit Wohneigentum für das Alter vorzusorgen. Das gilt es zu beachten.Eine Immobilie ist in Zeiten niedriger Zinsen nach wie vor eine attraktive Option zur Altersvorsorge - sei es zur Eigennutzung, Weitervermietung oder zum späteren Verkauf kurz vor oder nach dem Renteneintritt. Doch wer tatsächlich im Alter von seiner Immobilie profitieren möchte, muss sorgfältig und vorausschauend planen und zusätzlich anfallende Kosten von Beginn an einkalkulieren. Denn im schlimmsten Fall verliert das Objekt, in das langfristig investiert wurde, mit den Jahren an Wert oder entpuppt sich als Kostenfalle. Beim Erwerb sind deshalb zwei wesentliche Faktoren zu berücksichtigen, wenn es um die passende Immobilie für die Altersvorsorge geht: die anfallenden Kosten sowie die Lage und direkte Wohnumgebung.Zusätzliche Kosten für das altersgerechte Eigenheim einkalkulierenUnabhängig davon, wie die Immobilie als Alterssicherung genutzt wird, fallen beim Kauf neben dem reinen Anschaffungspreis in der Regel weitere Kosten an. Dazu gehören unter anderem Maklergebühren, Notarkosten, Grunderwerbssteuer oder Grundbuchkosten, die insgesamt etwa 10 bis 15 Prozent des Kaufpreises ausmachen. Langfristig fallen darüber hinaus weitere Kosten für die Instandhaltung sowie Reparaturen, Umbau oder Modernisierung an. Insbesondere in Hinblick auf eine Weitervermietung oder den Verkauf einer Immobilie ist es wichtig, dass diese in einem guten Zustand gehalten und ihr Wert erhalten wird. Bei der Vermietung sind ebenfalls Verwaltungstätigkeiten einzukalkulieren, wie etwa anfallende Hausmeistertätigkeiten, Mietersuche oder die Überprüfung von Zahlungseingängen. Bei der Eigennutzung der Immobilie ist hingegen zu bedenken, dass sich die Ansprüche ans Wohnen im Alter verändern. Der Zugang zur Wohnung sowie alle Räume sollten dementsprechend barrierefrei sein. Das gilt ebenfalls, wenn die Eigentumswohnung zum Beispiel innerhalb der Familie weitervererbt wird. Eine barrierefreie Wohnung erleichtert Familien mit Kindern den Alltag, bietet Sicherheit und ist bereits eine langfristige Investition für zukünftiges Wohnen im Alter. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass es im Alter schwerer fällt, sich um mehrere Räume zu kümmern. Die Größe der Immobilie sollte daher sowohl jetzigen als auch künftigen Ansprüchen gerecht werden.Lage und Region bei der Auswahl der richtigen Immobilie berücksichtigenNeben den Instandhaltungskosten, die in den Kaufpreis einzukalkulieren sind, ist die Lage des Objekts von entscheidender Bedeutung bezüglich einer möglichen Weitervermietung bzw. eines Verkaufs im Anschluss an die Eigennutzung. Immobilien in einer beliebten Lage, sei es in mittelgroßen bzw. großen Städten oder in suburbaner Lage zu Großstädten mit einer ausgezeichneten Infrastruktur, eignen sich hierfür am besten. Um ein geeignetes Objekt für die Weitervermietung zu finden, ist dieser Faktor bei der Wahl des Bauträgerunternehmens daher unbedingt zu berücksichtigen. So hat die AMADEUS Group zum Beispiel etliche Wohnprojekte im Umland von Frankfurt am Main realisiert, die nicht nur höchsten Ansprüchen an modernes Wohnen gerecht werden, sondern sich ebenfalls in bester Lage zu Verkehrsknotenpunkten befinden. "AMADEUS 30 YEAR ANNIVERSARY 1991" ist am ICE Bahnhof in Limburg und damit in unmittelbarer Erreichbarkeit zum Frankfurter Flughafen bzw. Frankfurter Hauptbahnhof gelegen. Dadurch sind die Wohnungen vor allem für Pendler und Berufstätige besonders attraktiv, die nicht in der Großstadt, aber trotzdem von einer ausgezeichneten Infrastruktur profitieren möchten. Auf den Wert einer Immobilie wirken sich darüber hinaus aber ebenfalls Nachbarschaft und Landschaft aus sowie alltagsrelevante Aspekte, wie etwa die unmittelbare Erreichbarkeit von Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Ist die Immobilie für die Vermietung vorgesehen, ist die weitere Region mit einzubeziehen: Befindet sich das Objekt in einer guten Lage mit großer Mietnachfrage? Ist die Wohnung für den Eigenbedarf, als Wertanlage für den späteren Verkauf oder zur Eigennutzung durch Kinder oder Enkel vorgesehen, spielt die unmittelbare Umgebung ebenfalls eine entscheidende Rolle. Arbeit, Betreuungsangebote für die Kinder, medizinische Versorgungseinrichtungen, Erholungsmöglichkeiten - und die Nähe zur Natur sind gerade für Rentner und Familien mit Kindern relevante Faktoren, die es langfristig zu berücksichtigen gilt.Altersvorsorge mit der AMADEUS GroupDie AMADEUS Group ist der kompetente Ansprechpartner, wenn es um den Erwerb einer Immobilie für die Altersvorsorge geht - sei es für den Eigenbedarf oder zur Vermietung. Als führendes Bauträgerunternehmen im Rhein-Main-Gebiet blickt es auf 30 Jahre Erfahrung im Wohnungsbau zurück und kennt die Bedürfnisse von Senioren und Familien. Eine gute Infrastruktur, eine freundliche Nachbarschaft, die gute Erreichbarkeit von Geschäften, Freizeitangeboten und Natur ermöglichen Senioren möglichst lang ein selbstbestimmtes Leben im Ruhestand und steigern die Lebensqualität von Familien. Auch in Hinblick auf Verwaltungstätigkeiten unterstützt das Immobilienunternehmen mit einem hauseigenen Service. Die AMADEUS Group sieht sich in der Verantwortung, mit entsprechenden Wohnprojekten diesen Bedürfnissen an altersgerechtes und modernes Wohnen nachzukommen. "Für ein größtmögliches Wohlbefinden sind für uns eine moderne und hochwertige Ausstattung, eine gute Lage, ein umfangreiches Kultur- und Dienstleistungsangebot sowie grüne Parks oder Wälder unerlässlich und daher anstrebsam", erklärt Geschäftsleiter Dirg Parhofer. 