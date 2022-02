Rekordumsatz im vierten Quartal - Photon Energy N.V. hat nach vorläufigen Zahlen den Umsatz im Gesamtjahr 2021 um 28,7 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und insgesamt 36,359 Mio. Euro erwirtschaftet, was in erster Linie dem Verkauf von Strom aus dem Eigenportfolio zuzuschreiben ist. Vor allem im vierten Quartal konnte das Erneuerbare Energien-Unternehmen mit einem Rekordumsatz in Höhe von 11,734 Mio. Euro deutlich zulegen. Das EBITDA konnte in 2021 im Jahresvergleich um 13,6% auf 9,584 Mio. Euro verbessert werden (Vorjahr: 8,440 Mio. Euro). Aufgrund der erhöhten Abschreibung des wachsenden eigenen Kraftwerksportfolios ist das EBIT hingegen auf -0,862 Mio. Euro zurückgegangen (Vorjahr: -0,142 Mio. Euro).

Die Photon Energy N.V. hat des weiteren ihren Nettoverlust auf -6,313 Mio. Euro gegenüber -8,693 Mio. Euro im Jahr 2020 reduziert, während das Gesamtergebnis ...

