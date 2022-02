Demnach hat Solarspezialist Photon Energy das vergangene Geschäftsjahr mit rekordhohen Erlösen im Schlussquartal abgeschlossen - auch sonst legten praktisch alle Zahlen zu. So beendete Photon das Jahr 2021 mit einem Rekordumsatz im vierten Quartal von 11,7 Mio. EUR - ein Plus von rund 130% im Jahresvergleich. Das EBITDA drehte von ca. 1 Mio. EUR Minus vor einem Jahr ins Plus gleicher Höhe. Im Gesamtjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...