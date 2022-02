Königstein im Taunus (ots) -Am Valentinstag, 14. Februar 2010, hat die bekennende Optimistin Gertrud E. Warnecke das "Online-POSITIV-MAGAZIN" ins Leben gerufen. An diesem Tag herrscht Fröhlichkeit, Glück, Liebe und Optimismus. Um dies auch das ganze Jahr über zu empfinden, setzt sich Warnecke mit voller Überzeugung ein: "Es gibt keine Alternative zum Optimismus, alles andere macht uns nur traurig und schadet unserer Gesundheit. - Gerade in der jetzigen, schwierigen Zeit brauchen wir MUT-machende und positive Impulse. Eine positive Lebenseinstellung und der unerschütterliche Glaube an das Gute sind Rat und Hilfe von innen!"Schon Johann Wolfgang von Goethe betonte: "Das Vergangene können wir nicht zurückrufen, über die Zukunft sind wir eher Meister, wenn wir heute klug und gut sind!"Das POSITIV-MAGAZIN-Team möchte den Optimismus in unserer Gesellschaft festigen, denn er stärkt unser Immunsystem und damit unsere Gesundheit - und wirkt wie ein Lebenselixier. Nur mit positiven Gedanken können wir die berühmten Berge versetzen."Wenn es wahr ist, dass der Optimismus die Welt voranbringt, und der Pessimismus sie aufhält, dann ist es gefährlich, eine pessimistische Philosophie zu verbreiten. - Der Optimismus ist der Glaube, der zur Erfüllung verhilft. - Ohne Hoffnung können wir nichts tun", sagte einst Helen Keller (1880-1968), berühmte amerikanische Schriftstellerin (sie war seit ihrem zweiten Lebensjahr taub, stumm und blind).Wir benötigen dringend positive Impulse, die uns an eine gute und glückliche Zukunft glauben lassen: Pläne schmieden, mit Freunden wandern gehen, 'Mensch ärgere dich nicht' spielen - und, und, und.Bejahen Sie die Zukunft - denn wer gute Gedanken in sich trägt und wer liebt, was ihm begegnet, dem wird bald nur noch begegnen, was er liebt. - Tun Sie jeden Tag bewusst etwas Gutes - und lassen Sie niemals Ihre Träume sterben!www.positiv-magazin.deDamit immer wieder an die so wichtige positive Lebenseinstellung erinnert wird, hat Gertrud E. Warnecke am 10. Oktober 2014 den jährlich stattfindenden "Internationalen Tag der Optimisten am 10.10." ins Leben gerufen.Pressekontakt:Gertrud E. Warnecke,Debusweg 6,61462 Königstein im Taunus,Telefon: 06174-24233,Fax: 06174-24333,warnecke@positiv-magazin.deHomepage: www.positiv-magazin.deOriginal-Content von: positiv-MAGAZIN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114785/5144019