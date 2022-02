Die Aktie von BioNTech arbeitet nach dem deutlichen Kursrückgang zuletzt an einer Stabilisierung. Am Mittwoch war das Papier mit einem deutlichen Plus von mehr als acht Prozent aus dem US-Handel gegangen, am Donnerstag musste es allerdings bereits wieder gut drei Prozent nachgeben. Im Handel auf Tradegate kann das Papier am Freitagmorgen aber wieder gut ein Prozent zulegen.Die nächste charttechnisch wichtige Hürde, die der Aktie weitere Luft verschaffen könnte, ist die 38-Tage-Linie. Diese gilt ...

