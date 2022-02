Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestern Nachmittag veröffentlichten Verbraucherpreise in den USA wurden mit sehr großem Interesse erwartet, stellt doch eine hohe Inflation eine Gefahr für die Konjunkturentwicklung dar, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...