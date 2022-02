Linz (www.anleihencheck.de) - Die schwedische Riksbank hat bekanntlich ihr Anleihekaufprogramm mit Jahresende 2021 auslaufen lassen, ersetzt nur noch fällig werdende Papiere, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ihr Bilanzbestand bleibe somit vorerst unverändert. Das Bestreben sei gewesen, die Bestände mit 2023 abzubauen und dann nicht vor Ende 2024 den ersten Zinsschritt zu setzen. Das sei der ursprüngliche Plan der Schweden gewesen. Da nun aber die EZB mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr bereits Ihren ersten Zinsschritt setzten werde, signalisiere auch die Riksbank einen restriktiveren Kurs. ...

