Der Home Bias ist stärker, als viele wahrhaben möchten. Viele institutionelle Investoren in Deutschland legen viel zu große Anteile ihres Kapitals am Heimatmarkt an. Dadurch erzielten sie in den vergangenen zehn Jahren erheblich geringere Renditen als breit gestreute Portfolios. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktuelles Arbeitspapier der Frankfurt School of Finance and Management im Auftrag des Asset Managers Nomura. Sei also vorsichtig, was du dir von den Investment-Profis abschaust! Die Forscher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...