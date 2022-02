Cepton Technologies, Inc. (kurz "Cepton"), ein innovativer Marktführer für hochleistungsfähige MMT-Lidar-Lösungen aus dem Silicon Valley, und die Growth Capital Acquisition Corp. (kurz "GCAC") (Nasdaq: GCAC) haben heute den Abschluss ihres bereits angekündigten Unternehmenszusammenschlusses bekannt gegeben. Das kombinierte Unternehmen wurde in Cepton, Inc., umbenannt und es wird erwartet, dass seine Stammaktien und Optionsscheine ab Freitag, 11. Februar 2022, unter den neuen Tickersymbolen "CPTN" bzw. "CPTNW" am Nasdaq Capital Market gehandelt werden. Der Unternehmenszusammenschluss wurde bei einem Sondertreffen der Aktionäre von GCAC am Mittwoch, 9. Februar 2022, genehmigt.

"Heute ist ein besonderer Meilenstein für Cepton", kommentierte Dr. Jun Pei, Mitbegründer und CEO von Cepton. "Wir haben Cepton mit dem Ziel gegründet, den sicheren autonomen Transport für alle möglich zu machen, und die heutige Ankündigung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, diese Vision in die Realität umzusetzen. Als Aktiengesellschaft konzentrieren wir uns weiterhin auf die Ziele der Einführung von Lidar in Verbraucherfahrzeugen für den Massenmarkt sowie auf den Ausbau unserer führenden Marktposition und die gleichzeitige Wertschöpfung für alle Aktionäre von Cepton."

George Syllantavos, Co-CEO von GCAC, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieses Unternehmenszusammenschlusses. Cepton ist ein Unternehmen, das an vorderster Front der technologischen Fortschritte steht und den größten bekannten Serienproduktionsvertrag für FAS mit Lidar in der Branche hat und kontinuierlich mit allen der 10 führenden globalen Hersteller zusammenarbeitet. Wir blicken alle voller Spannung in die Zukunft und freuen uns, das Unternehmen in seiner Phase an der Börse weiterhin zu unterstützen."

"Ich bin von den eleganten technischen Lösungen, die Cepton in der Lidar-Branche bereitstellt und mit denen die FAS-Bedürfnisse im Automobilbereich abgedeckt werden, sehr beeindruckt. Ich bin mir sicher, dass die Lösungen von Cepton im Automobil- sowie in anderen Märkten weitere kommerzielle Erfolge feiern werden. Nachdem das Leben als börsennotiertes Unternehmen begonnen hat und die Realisierung seiner Vision auf dem richtigen Weg ist, scheint der günstige Zeitpunkt für Cepton gekommen zu sein", so Akis Tsirigakis, Co-CEO von GCAC.

Das kombinierte Unternehmen wird weiterhin von Dr. Jun Pei und dem Rest der aktuellen Führungsebene von Cepton geleitet. George Syllantavos, Co-CEO von GCAC, wird als Vorstandsmitglied zu Cepton stoßen.

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton ist ein im Silicon Valley ansässiger innovativer Anbieter von Lösungen auf Lidar-Basis für die Bereiche Automotive (FAS/AV), Smart Cities, Smart Spaces und smarte Industrieanwendungen. Mit der patentierten Micro Motion Technology (MMT) zielt Cepton darauf ab, die Lidar-Technologie zum Mainstream zu bringen und einen ausgewogenen Ansatz in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Kosten und Zuverlässigkeit zu erreichen, während gleichzeitig skalierbare und intelligente 3D-Erfassungslösungen für alle Branchen möglich werden.

Cepton hat auf Basis der Anzahl der zugesprochenen Fahrzeugmodelle den bislang größten bekannten Serienproduktionsvertrag für FAS mit Lidar der Branche erhalten, um das Programm Ultra Cruise von General Motors zu unterstützen. Cepton arbeitet auch mit allen anderen 10 führenden globalen Herstellern zusammen.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit jahrzehntelanger Erfahrung in einer breiten Palette fortschrittlicher Lidar- und Bildgebungstechnologien geführt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Hauptsitz in der kalifornischen Metropole San Jose und verfügt über ein Kompetenzzentrum in Troy im US-Bundesstaat Missouri, um die OEM- und Tier-1-Kunden im Großraum Detroit vor Ort zu unterstützen. Cepton ist auch in Deutschland, Kanada, Japan, Indien und China vertreten und bedient einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.cepton.com, und Sie können Cepton auch auf Twitter und LinkedIn folgen.

Über die Growth Capital Acquisition Corp.

GCAC wurde als Akquisitionszweckunternehmen, häufig auch als Special Purpose Acquisition Company (oder SPAC) bezeichnet, in Delaware gegründet, um Fusionen, Aktienkapitaltäusche, Akquisitionen von Vermögenswerten, Aktienkäufe, Umstrukturierungen oder ähnliche Geschäftskombinationen mit einem oder mehreren Unternehmen oder Rechtspersonen in beliebigen Branchen oder geografischen Regionen abzuschließen. Vor dem Unternehmenszusammenschluss wurde GCAC von den Co-CEOs Akis Tsirigakis und George Syllantavos geleitet.

Berater

J.P. Morgan Securities LLC (kurz "J.P. Morgan") fungierte als Finanzberater für Cepton, und O'Melveny Myers LLP fungierte als Rechtsberater für Cepton. Maxim Group LLC (kurz "Maxim") fungierte als Finanzberater für Growth Capital, und Ellenoff Grossman Schole LLP fungierte als Rechtsberater für Growth Capital.

J.P. Morgan fungierte als leitender Platzierungsagent für Growth Capital. Maxim fungierte auch als gemeinsamer Platzierungsagent. Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP fungierte als Rechtsberater für die Platzierungsagenten.

Maxim und Craig-Hallum Capital Group LLC fungierten als Kapitalmarktberater für Growth Capital. RBC Capital Markets fungierte als Kapitalmarktberater für Cepton.

Quelle: Cepton Technologies, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220210005983/de/

