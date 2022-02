Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 14.02.2022- (Nr. 060) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Dezember und Jahr 2021- (Nr. 061) Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), Jahr 2021- (Nr. 062) Anbau und Ernte von Strauchbeeren, Jahr 2021Dienstag, 15.02.2022- (Nr. 063) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Dezember und Jahr 2021- (Nr. 07) Zahl der Woche: Kinder und Jugendliche in Wintersportvereinen, Jahr 2021- (Nr. 064) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), Januar 2022 (Im Laufe des Tages)Mittwoch, 16.02.2022- (Nr. 065) Nominallohn-/Reallohnindex, vorläufiges Jahresergebnis 2021 (Vierteljährliche Verdiensterhebung)- (Nr. N007) Energienutzung in genehmigten Wohngebäuden, Januar bis November 2021Donnerstag, 17.02.2022- (Nr. 066) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Dezember und Jahr 2021- (Nr. 067) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 4.Quartal 2021Freitag, 18.02.2022- (Nr. 068) Außenhandel Deutschlands nach den wichtigsten Handelspartnern und Handelsgütern, Jahr 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5144097